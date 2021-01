O Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) prorrogou o período de suspensão da emissão de documentos para até esta sexta-feira (8). A medida vale para a Divisão de Registro de Veículos (DRV), em Belo Horizonte, e para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), no interior.

Assim, o registro de veículo zero, a transferência de propriedade e a alteração de dados de veículo seguem suspensos.

De acordo com a Polícia Civil, a interrupção na realização dos serviços ocorre devido à transição para o modelo eletrônico do Certificado de Registro de Veículo (CRV-e) e da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo eletrônica (ATPV-e).

Conforme o órgão, durante o período de suspensão dos serviços, o sistema de informática do Detran-MG passará por adequações para gerenciamento das informações da frota de veículos do Estado, impossibilitando, temporariamente, a conclusão dos processos e emissão do novo Certificado de Registro de Veículo Eletrônico (CRV-e).

Já as vistorias, ainda conforme o Detran, continuam ocorrendo normalmente para os proprietários de veículos que realizaram agendamento prévio.