A tradicional Feira Hippie, um dos pontos turísticos mais importantes de Belo Horizonte, e que funciona aos domingos na avenida Afonso Pena, está suspensa por tempo indeterminado desde 22 de março obedecendo o decreto que determina isolamento social, para reduzir a potencialidade de contaminação pela Covid-19, ganhou uma página no Instagram, para que os feirantes possam contiuar trabalhao neste difícil momento da economia.

O @alofeiraofical foi criado há quase um mês pela Silvia Piastrelli, de 37 anos, que seguindos os passos do pai e do avó, trabalha com locação, montagem e guarda das barracas para os feirantes. Ela conta que participa de um grupo de Whatsapp com os feirantes e quando a Prefeitura de Belo Horizonte fechou local, ela começou a perceber a angústia crescendo entre os cmerciantes "Muitos deles são idososs e idoso e a única fonte de renda vem da vend da feira, então eu tive a ideia de criar a página para tentar ajudar", explicou.

Com quase 34 mil seguidosres, o perfil abriga as "barracas virtuais com dados dos expositores", e é direcionada a visitar os perfis de acordo com o interesse ou necessidade da compra. Ela também fica encarregada de postar as novidades para conseguir cada vez mais seguidores e consequentemente, copradores. "Tá todo mundo vendedo bem e eu tenho recebido um bom retorno dos produtores. Tá sendo muito gratidficantes".

Para os idosos que não dominam a ferramenta, ela fica encarregada de fazer as postagens.

Silvia contou também que alguns artesãos tiveram que se adaptar aos novos tempos "Uma moça que vende enxoval de bebê passoua fazer máscaras também e não conseguiu dar conta de tantas vendas. Ela consegiui ainda vender as roupas de bebê para clientes lá de São Paulo", conclui.

A Feira Hippie foi oficializada pela PBH 1972, quando era exposta na Praça da Liberdade. Em 1991, a feira passou a ocupar a Avenida Afonso Pena. Atualmente tem 1,8 mil expositores em 18 alas e recebe, em média cerca de 80 mil visitantes por domingo.

Decreto

Em nove de abril, um decreto expedido pela prefeitura determinou o fechamento de todos os estabelecimentos considerados não essenciais. Na ocasião, o prefeito Alexandre Kalil afirmou que a intenção é ampliar o isolamento social na capital mineira para conter o avanço do novo coronavírus.

Conforme o documento podem funcionar, apenas, supermercados, padarias, farmácias, sacolões, açougues, postos de combustíveis, laboratórios, clínicas, hospitais, óticas, lojas de material de construção civil, agências bancárias, Correios e lotéricas.

Saiba o que não pode funcionar:

Casas de shows e espetáculos;

Boates, danceterias, salões de dança;

Casas de festas e eventos;

Feiras, exposições, congressos e seminários;

Shopping e galerias de lojas;

Cinemas e teatros;

Clubes de serviço e de lazer;

Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico;

Clínicas de estética e salões de beleza;

Parques de diversões;

Bares, restaurantes e lanchonetes.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgados na manhã deste domingo (19), 39 pessoas morreram por causa da COVID-19 no estado. Desses óbitos, oito foram registrados em BH.