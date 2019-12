O clima do Natal tomou conta também do trânsito de Belo Horizonte com o início da circulação de táxis iluminados pelas ruas na noite desta terça-feira (3).

Os veículos se concentraram em frente à Igreja da Pampulha, às 19h30, e desfilaram pela cidade, com previsão de dispersão na Praça Afonso Arinos, na região Central. Os veículos prometem iluminar as ruas e avenidas da capital até o fim do mês.