O domingo foi de tristeza para os profissionais municipais de Saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Depois de três semanas de internação na UTI do Hospital Júlia Kubitschek, o técnico de enfermagem Gerônimo Batista Pires se tornou mais uma vítima fatal da doença. Lotado na UPA Barreiro, ele trabalhava num dos momentos mais difíceis vividos pela unidade. Há um mês, oito pacientes com quadro de infecção pelo novo coronavírus chegaram a aguardar por mais de 12 horas até a liberação de leitos de terapia intensiva. Segundo relatos dos colegas, mesmo diante do cenário complicado, ele manteve o empenho e a disposição. "Apesar de trajar os EPIs, dava pra ver que ele suava, mas sempre dizia 'vamos em frente'", contou um deles.

De acordo com o Sindibel, que reúne o funcionalismo do setor, a situação no período chegou a ser dramática - o período antecedeu a retomada da suspensão de atividades não-essenciais, com várias unidades em colapso. Desde então, com o efeito das restrições e o aumento da disponibilidade de leitos, a pressão sobre o sistema municipal tem sido menos intensa, embora ainda grave - no último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, na sexta-feira, o percentual de ocupação de leitos ainda era de 86%.

Pelo tipo de trabalho realizado, os técnicos de enfermagem são a categoria mais atingida pela Covid entre os profissionais da saúde, segundo os dados de testagem da própria PBH: 128 casos diagnosticados, ou 43,5% do total. O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, divulgou nota, em que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares de Gerônimo. "Seu empenho e dedicação serão sempre lembrados por todos os amigos e colegas. Aos familiares, amigos e colegas de trabalho, externamos nossos votos de paz e solidariedade"