A cratera que se abriu na BR-356, altura da "curva do Ponteio", na região Centro-Sul de Belo Horizonte, por causa dos fortes temporais que castigaram o município no início do mês, está sendo avaliada por técnicos do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

As primeiras intervenções estão sendo realizadas, mas, conforme o órgão, ainda não há previsão de quando o grande buraco será totalmente fechado. A cratera surgiu na semana passada na sequência da avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo ao Ponteio Lar Shopping, no sentido Belvedere.

Apesar de garantir que os motoristas não correm riscos ao trafegarem no local, uma faixa no sentido Nova Lima foi interditada. "Ficaram estabelecidos o isolamento da faixa de tráfego à direita e a realização de proteção no ponto, para que o solo fique estável", explicou o DEER, por nota.

Além disso, foi feito o isolamento da área com placas fixas e, nesta terça-feira (18), foi iniciado o levantamento topográfico. "Após esta etapa, serão executados os serviços de sondagem no ponto afetado para que possa ser realizado um projeto básico de contenção", informou o órgão.