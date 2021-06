A Polícia Civil de Minas Gerais descobriu que, criminosos que cavaram um túnel de aproximadamente 40 metros em Poços de Caldas, no Sul de Minas, tinham como objetivo chegar a uma agência do Banco do Brasil.

Após a descoberta das escavações, a policia civil deu inicio as investigações, pois, havia a suspeita que a obra teria como alvo três agências bancárias da cidade. Nesta quarta-feira (23), a polícia conseguiu chegar até o fim do túnel e descobriu que ele acaba exatamente em uma agência do Banco do Brasil. Segundo a policia, os bombeiros adentraram o túnel acompanhados de policiais civis e com uma câmera para fazer imagens que vão ajudar nas investigações. No fim da estrutura havia uma câmera de monitoramento instalada pelos suspeitos que foi recolhida.



A delegada Juliane Emiko ressalta que a polícia irá continuar as investigações com o intuito de tentar descobrir o porquê de a quadrilha ter parado as escavações antes da conclusão do crime.



Outro túnel pode ter sido construído pelos mesmos suspeitos



A delegada destaca que não é o primeiro caso sobre o encontro de escavações como essa e que esses crimes podem ter ligações, já que nos dois casos, a escavações foram construídas em casas alugadas e só foram descobertas por que os locatários pararam de pagar os aluguéis.



Em nota, a policia esclarece que foram realizadas coletas de materiais usados pelos criminosos no local, por peritos e investigadores. Além disso, destaca que o laudo pericial será concluído nos próximos dias, e novas informações serão repassadas a população em momento oportuno.