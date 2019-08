Um tamanduá-bandeira foi encontrado na zona urbana de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na noite desta sexta-feira (30). O animal, que estava no bairro Cidade Jardim, foi capturado pelo Corpo de Bombeiros e levado até a zona rural. Veja acima o vídeo que registra o momento em que o animal foi solto.

Moradores relataram que o animal apareceu durante a noite e ficou vagando por diversas ruas do bairro. O tamanduá-bandeira é um animal em risco de extinção segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN, além de ser um animal prioritariamente solitário, sendo encontrado com outros somente em situações de cortejamento de fêmeas, de acordo com os bombeiros.

De acordo com a corporação, animais silvestres entram na região urbana por causa das queimadas, que destroem seus habitats naturais. O Corpo de Bombeiros orienta a população para que realize o contato via 193 sempre que se deparar com animais silvestres para que a corporação possa realizar a captura segura do animal e devolvê-lo ao seu habitat.