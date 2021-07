A tampa do ar-condicionado caiu sobre a cabeça de uma passageira do Move Metropolitano nesta terça-feira (13), em Belo Horizonte. A vítima, de 49 anos, foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII pelo condutor do coletivo.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que estava em pé pela falta de assentos. Ela não apresentou lesões, cortes ou inchaço, e queixou-se apenas de dor de cabeça durante o atendimento. De acordo com o motorista, ele foi alertado pelos passageiros que a grade do ar-condicionado havia atingido uma pessoa quando estava próximo ao Shopping Estação, na zona Norte da capital.

Em nota, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER), afirmou que “o veículo foi retirado de circulação e o consórcio já providenciou a recomposição da frota em circulação, sem que haja prejuízo para os passageiros desta linha. Durante o processo de apuração, se forem encontradas irregularidades, em relação à manutenção veicular ou à documentação, o consórcio deverá ser autuado, de acordo com o que está previsto no Regulamento do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano (RSTC)".

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram) se posicionou, informando que "sobre a manutenção do ar condicionado, a última vistoria foi realizada no dia 6 deste mês. O veículo já foi recolhido para passar pelas reparações necessárias. A empresa operadora da linha e o Sintram lamentam o fato, e reforçam que seguirão prestando todo o apoio necessário à vítima".

O HPS João XXIII alega que as informações sobre os pacientes são confidenciais, e não pode passar atualizações sobre a vítima.

