Em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira (25), os caminhoneiros do transporte de combustíveis em Minas Gerais, conhecidos como tanqueiros, decidiram entrar em greve. A categoria reivindica a redução de 3% no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado sobre o óleo diesel.

Segundo Irani Gomes, presidente o Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (SindTanque-MG), a greve é por tempo indeterminado. "Em reunião com a Secretaria de Fazenda, os representantes do governo disseram que não há condições de reduzir. Os caminhoneiros então foram para as garagens e ninguém vai fazer a distribuição de combustíveis a partir desta sexta", explicou.

A categoria, que representa 3.500 tanqueiros em todo o Estado, quer que o governo reduza de 15% para 12% o ICMS. "Amanhã já começa a refletir porque não haverá abastecimento e os postos não têm reserva", decretou.

Em nota, o governo de Minas informou que as recentes mudanças no preço dos combustíveis não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras. "No momento, em virtude da situação financeira do Estado, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige uma compensação para aumentar receita em qualquer movimento de renúncia fiscal, o que não torna possível a redução da alíquota. A Secretaria de Fazenda esclarece ainda que o ICMS corresponde a 31% para gasolina, 16% para o etanol e 15% para o diesel, do preço total dos combustíveis", diz a nota.

Manifestação

Em carreata na manhã desta quinta-feira (25), cerca de 100 caminhões transportadores de combustíveis e de derivados de petróleo de Minas Gerais saíram de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em direção à Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.