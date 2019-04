Os tradicionais tapetes feitos de serragem encheram de cor as ruas e ladeiras de Ouro Preto, na região Central de Minas, durante a procissão da ressurreição de Cristo neste domingo (21) de Páscoa. A celebração da igreja católica foi acompanhada por fiéis e turistas de várias partes do país, que fizeram questão de acompanhar as festividades na cidade histórica.

O dia de celebrações começou cedo. Uma missa festiva foi celebrada às 7h na igreja de São Francisco de Assis. Em seguida, o cortejo conduzindo o Cristo vivo e ressuscitado seguiu até a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Na chegada ao templo, foi realizada uma bênção solene do Santíssimo Sacramento e, depois, foi realizada outra celebração.

Para o fim do dia, às 19h, está prevista, na igreja de São Francisco de Assis, uma missa solene, que contará com a coroação de Nossa Senhora, encerrando as celebrações da Semana Santa.

