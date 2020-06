A transmissão da Covid-19 em Minas, infelizmente, está longe de ser solucionada. Com número de casos em avanço de 53% em apenas uma semana, chegando a 10.670 nesta segunda-feira (1º), e registro de 48 novas mortes no mesmo período de sete dias, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, embora a taxa de contágio tenha diminuído em relação ao início da pandemia, o atual valor representa uma tendência de crescimento da epidemia no Estado.

As informações foram passadas nesta segunda, durante coletiva de imprensa na Cidade Administrativa. De acordo com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, a taxa R (ou R0) atual - ou seja, o potencial de propagação do vírus - é de 1,42, o que significa que uma pessoa contaminada trasmite para outras 1,42 pessoas. "Há uma tendência de crescimento da epidemia no Estado, mas não é tão exponencial", informou o gestor.

"Se você tem uma pessoa que propaga para uma outra pessoa, nós mantemos o nível de transmissão, e essa epidemia vai transmitindo ao longo do tempo, talvez como se fosse um 'banho-maria', vai transmitindo de tempo a tempo. Já se nós temos uma pessoa que transmite para menos de uma pessoa, nós entendemos que essa epidemia está em fase de remissão, ela está 'desaquecendo'. Já, por outro lado, se uma pessoa transmite para mais de uma pessoa, nós entendemos que há uma tendência de crescimento", explicou o gestor.

A taxa atual, segundo Carlos, está pior do que a do início de maio, "mas se formos comparar ao meio de março, quando nós tivemos o início do isolamento, naquele momento nós tinhamos que uma pessoa transmitia para 3,5 a quatro pessoas. Então, efetivamente, nós tivemos um decréscimo muito grande da transmissão", disse.

Diante de um crescimento da pandemia, a SES informou que acompanha os dados de confirmação por macrorregião. Dessa forma, aquelas que apresentam uma tendência de ter um R0 maior, são contatadas para que o isolamento seja reforçado.

Segundo Amaral, o isolamento e o distanciamento sociais continuam sendo a principal medida de controle da pandemia. "Se não tivermos esse isolamento, não tem como a capacidade instalada de nenhum serviço de saúde dar conta da epidemia. Em Minas, para que todo o esforço que fizemos tenha o seu resultado adequado, volto a conclamar para manter o máximo de isolamento possível pois isso trará benefício a todos", afirmou.

Surtos no inteiror

Na mesma coletiva, o secretário de Saúde informou sobre o acompanhamento que a SES faz sobre surtos em cidades do interior de Minas. Segundo ele, em situações onde há adensamento, alojamento conjunto, pessoas asiladas ou em presídios, há um risco maior de transmissão e de surgimento de surtos.

Nesses casos, a SES recomenda imediatamente o isolamento exemplar. Ou seja, "efetivamente todas as pessoas envolvidas nesse surto devem ser isoladas, devem ser testadas. Isso faz parte dos grupos de testagem mais ampla que nós adotamos", explicou.