A taxa de incidência da Covid-19 em Minas registrou queda de 35% nos últimos 14 dias. A redução do número de casos é reflexo da vacinação contra a doença no território e foi destaque da reunião do Comitê Extraordinário desta quinta-feira (21).

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, esse e outros indicadores vêm caindo à medida que a imunização avança nos municípios. Hoje, mais de 59% dos mineiros com mais de 12 anos estão com o esquema vacinal completo. Quase 87% da população recebeu ao menos a primeira dose.

“Os números da pandemia estão melhorando semana após semana e isso se deve à grande adesão da população à vacinação. A positividade, que indica como está a circulação do vírus, por exemplo, atingiu níveis iguais aos meses de maio, junho do ano passado. E o número de solicitações de internação por Covid caiu 12% no último mês, o que reflete em menos óbitos”, afirmou.

Queda de casos no interior

Segundo dados divulgados pelo governo de Minas, agora são 303 os municípios com até 30 mil habitantes que tiveram até 50 casos por 100 mil habitantes no Estado. No último dia 12 de outubro eram 289.

Minas Consciente

Todas as 14 macrorregiões do Estado continuam na onda verde do Minas Consciente. A decisão foi comunicada na reunião do Comitê pelo secretário de Saúde. Na fase mais flexível do plano, todas as atividades ficam permitidas desde que regras como uso de máscara, distanciamento e manutenção das medidas de higiene e segurança sejam mantidas, para evitar novos casos.

“Todo o Estado permanece na onda verde. Continuamos, gradualmente, melhorando a situação da pandemia, mas é preciso que todos os mineiros e mineiras permaneçam em alerta. O vírus não foi embora, todo cuidado é pouco. E quem não vacinou pode e deve procurar o posto na sua cidade. Quanto mais gente imunizada melhor”, concluiu Baccheretti.

