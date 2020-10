As regiões Oeste, Sul e Leste poderão avançar para a onda verde do programa Minas Consciente. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (21), após reunião do Comitê Extraordinário Covid-19, criado pelo governo do Estado, que constatou queda de 32% na taxa de incidência do novo coronavírus no território nos últimos 14 dias.

A taxa de ocupação de leitos e casos da doença por número de habitantes também foram levados em consideração na tomada da decisão. Agora, cidades localizadas nessas regiões - que passaram 28 dias na onda amarela - poderão reabrir estabelecimentos como parques naturais, de diversão, cinemas, teatros e bares com música com ao vivo. No entanto, as regras de higiene, distanciamento e lotação máxima devem ser seguidas à risca.

Por outro lado, o Triângulo do Norte e Triângulo do Sul apresentaram piora nos indicadores. Para evitar a sobrecarga do sistema de saúde, o Comitê optou pela regressão para a onda amarela. Nesta etapa estão as macrorregiões Leste do Sul, Vale do Aço e Nordeste.

Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral destacou que, apesar de a maioria de Minas estar em uma condição melhor em relação ao novo coronavírus, as pessoas precisam continuar mantendo os cuidados para que a doença não volte a ganhar força.

“Com uma flexibilização maior da sociedade, com as pessoas podendo sair para trabalhar e conviver mais próximas, é fundamental que se mantenha o distanciamento e a higienização e que se utilize a máscara. É isso que vai garantir que nós, a cada dia, venhamos a progredir para a onda verde e retornar com segurança ao novo normal”, disse.

Adesão

De acordo com o Executivo, até esta quarta-feira, 656 (76%) municípios aderiram ao Minas Consciente, abrangendo cerca de 13,4 milhões de pessoas.

Sudeste, Noroeste, Centro, Norte, Jequitinhonha e Centro-Sul já estavam na fase mais avançada do plano. Por apresentarem índices controlados, foram mantidas nesta etapa.

Veja abaixo as atividades permitidas na onda verde:

Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos

Parques, zoológicos e jardins

Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo

Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê

Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca

Bares com entretenimento (shows e espetáculos)

Serviços de colocação de piercings e tatuagens

Agora, veja as atividades permitidas na onda amarela:

Bares (consumo no local)

Autoescolas e cursos de pilotagem

Salões de beleza e atividades de estética

Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Papelarias, lojas de livros, discos e revistas

Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem

Comércio de itens de cama, mesa e banho

Lojas de móveis e lustres

Imobiliárias

Lojas de departamento e duty free

Lojas de brinquedos

Academias (com restrições)

Agências de viagem

Clubes

Atualmente, nenhuma região se encontra na onda vermelha do Minas Consciente. Nessa fase, só são autorizados serviços essenciais, como supermercados e farmácias.

