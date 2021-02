Mais leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) estão disponíveis para pacientes com Covid-19 em hospitais das redes pública e privada de Belo Horizonte. Nesta sexta-feira (12), a taxa de ocupação atingiu o menor patamar desde 17 de dezembro do ano passado, segundo dados do boletim epidemiológico. Das 585 vagas disponíveis para pessoas com a enfermidade, 63,6% estão ocupadas. Uma queda de 5,8% em relação ao levantamento divulgado nessa quinta (11).

Quando comparado ao boletim divulgado no início da semana, a queda é ainda mais expressiva. De segunda-feira (8) até esta sexta, a taxa caiu mais de 10%. O índice segue no nível amarelo do gráfico dos indicadores que monitoram a pandemia na cidade pelo segundo dia seguido, ainda em estado de atenção, mas fora da zona mais crítica.

A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria também está em declínio nesta sexta e segue no nível verde. Das 1.471 vagas destinadas aos pacientes da capital mineira, 47% estão ocupadas. Uma queda de 0,7% quando comparado ao boletim anterior.

Já o número médio de transmissão por infectado (Rt) está estável no levantamento divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Após constante aumento desde o início da semana, o Rt está em 0,94 desde essa quinta, o que significa que, em tese, 100 pessoas infectadas pelo novo coronavírus transmitem a doença para outras 94. O índice ocupa a faixa verde do gráfico e se mantém em controle, abaixo de 1.

Mais de 750 novos casos

Nas últimas 24 horas, 757 novos casos de Covid-19 foram contabilizados em Belo Horizonte. Com o montante, a cidade soma agora 99.219 pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

O levantamento também atualizou o número de mortes por Covid-19. Também em 24 horas, foram registrados 23 óbitos. Ao todo, a capital já perdeu 2.499 vidas para a Covid-19, sendo 1.363 homens e 1.136 mulheres. Em contrapartida, 91.790 pacientes já se recuperaram e 4.930 estão em acompanhamento.

Imunizados

Até agora, 76.912 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19 na cidade. Dentro deste grupo estão 59.177 pessoas que receberam a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac e outras 17.735 que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

Os dados também informam que 24.645 já receberam a segunda dose do imunizante chinês. Até o momento, 197.322 doses já foram distribuídas aos 224 postos de imunização, que são compostos por hospitais da Rede SUS e Suplementar de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, SAMU, Centros de Saúde, Laboratórios e equipe volante.

Belo Horizonte já recebeu, ao todo, 242.220 doses para imunizar a população, sendo 201.720 da vacina chinesa e 40.500 do imunizante da AstraZeneca/Oxford.

Leia mais:

Idosos de 89 anos ou mais não devem ir aos postos de saúde neste sábado, alerta PBH

PBH define consórcio que realizará obras contra enchentes na avenida Vilarinho

Brasil deve participar de testes com medicamento spray contra Covid-19