A taxa de ocupação em terapia intensiva para pacientes com a Covid-19 caiu de 63,9% para 60,8% em Belo Horizonte, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta nesta quarta-feira (7).

O índice ainda está em alerta amarelo e, atualmente, das 911 vagas nas redes pública e privada, 553 estãos ocupadas.

Já os leitos de enfermaria não apresentaram alteração nas últimas 24 horas e permaneceram em 47,5%.

O número médio de transmissão por infectado (RT), que mede a circulação do coronavírus na cidade, também ficou em 0,94 pelo segundo dia consecutivo. Isso indica que cada grupo de cem pessoas contaminadas transmite o vírus para outras 94.

Segundo o informe, 241.930 casos já foram confirmados e 5.887 pessoas morreram.

O boletim traz ainda a imunização de 1.171.415 pessoas com a primeira dose no município, o que corresponde a 58,3% da população total de BH. Com as duas doses, 428.126 moradores foram imunizados, o equivalente a 21,8%.