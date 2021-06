A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou ao patamar de controle em Belo Horizonte. De acordo com boletim epidemiológico e assistencial divulgado nesta terça-feira (1) pela prefeitura, o chamado RT caiu de 1,01 para 0,99, chegando ao nível de alerta menos preocupante, o verde, indicando que cada 100 infectados transmitem a doença para 99 pessoas.

Por outro lado, o levantamento traz dados preocupantes sobre o aumento da ocupação de UTIs e enfermarias destinadas ao tratamento de pacientes com Covid-19. No caso da terapia intensiva, o índice passou de 80,9% para 81%.

Já na enfermaria, a lotação subiu de 63,5% no balanço anterior, de segunda-feira (31), para 64%.

Estatísticas

Até o momento, a capital mineira teve 209.335 pessoas com teste positivo para a Covid-19. Ao todo, desde o início da pandemia, a cidade já perdeu 5.126 pessoas para a doença.

Do total de infectados, 196.405 belo-horizontinos se recuperaram e 7.806 pacientes continuam em acompanhamento médico.

O total de pessoas vacinadas com a primeira dose no município chegou a 845.259, o que corresponde a 41,5% do público-alvo. Outas 391.254 receberam as duas aplicações, chegando a 19,2%.

