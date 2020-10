Belo Horizonte fechou a semana com uma boa notícia no combate à Covid-19. Um dos três principais indicadores de controle da doença, a taxa de transmissão por infectado (Rt), teve uma constante queda ao longo dos últimos dias e fechou a semana em 0,97, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (16) pela prefeitura da capital. Ou seja, a cada cem pessoas doentes, outras 97 são infectadas em média. Apesar deste número ainda ser alto, houve uma queda significativa em relação à última semana, quando após aumentos diários chegou à marca de 1,6, colocando o sistema de saúde em estado de atenção.

A ocupação de leitos também segue sob controle. As UTI Covid-19 estão em 35,8% de lotação, enquanto as enfermaria têm 30,5% ocupação. Esses números permanecem da área verde, com menos de 40% da ocupação, o que significa uma desaceleração do contágio e favorecem o avanço da flexibilização e a reabertura de mais atividades, como cinemas, teatros e casas de espetáculo, anunciada para o dia 31 de outubro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital tem 45.720 pessoas contaminadas pelo coronavírus, das quais 1.398 morreram.

Entre os óbitos, 783 são homens e 615 mulheres. A maioria, 82,6% (1.155) é formada por idosos. Outros 14,9% (209) tinham entre 40 e 59 anos; 2.4% (33) entre 20 e 39 anos; e 0.1% (1) era menor de 14 anos.