Dois dos três indicadores que avaliam a pandemia em Belo Horizonte apresentaram queda nesta terça-feira (23), de acordo com o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. O número médio de transmissão por infectado, a exemplo de segunda-feira (22), segue desacelerando, saindo de 1,17 para 1,16 agora. Isso quer dizer que, em média, cada 100 pessoas infectadas pela Covid-19 transmitem a doença para outras 116.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados aos pacientes com o novo coronavírus também caiu. Isso, porque Belo Horizonte abriu hoje mais 27 vagas no SUS, o que reduziu o índice geral para 102,3%. No entanto, a situação dos hospitais particulares segue em estado gravíssimo, com 111,9% de utilização. Neste momento, 33 pacientes graves aguardam na fila de internação.

Por outro lado, a ocupação das enfermarias não mudou, mantendo-se em 87,9%. Na rede suplementar, porém, não há vagas nessas unidades - 104,3% de utilização -, enquanto no SUS, 77% já estão cheias.

Números da Covid

Segundo o levantamento do PBH, 134.516 belo-horizontinos testaram positivo para o novo coronavírus desde o início da pandemia, há um ano. Ao todo, 3.053 perderam a vida por complicações da doença. De acordo com o boletim, 122.562 pessoas se recuperaram da enfermidade e outras 8.901 seguem em acompanhamento médico.

Em BH, 132.702 profissionais de saúde da linha de frente, idosos e moradores de residências inclusivas receberam a primeira dose da vacina. Destes, 79.628 foram contemplados com o reforço do imunizante.

