A taxa de transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte chegou a 0,96 - o que significa que cada cem pessoas transmistem a doença para, em média, outras 96. Já é o segundo dia consecutivo que o índice registra queda, depois de mais de duas semanas com aumentos seguidos. Vale lembrar que o indicador fechou abril em 1,01.

Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura na noite desta terça-feira (4). O documento aponta ainda que, em relação à última segunda (3), a ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 diminuiu. No geral, somando as redes pública e particular, 76,4% das vagas estão ocupadas - era 77% no levantamento anterior. Já na enfermaria, 55,2% dos leitos estavam ocupados com pacientes em tratamento contra a doença.

O balanço indica também que a capital mineira registrou 180.976 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 1.437 novos diagnósticos em 24 horas. O número de mortes também subiu, chegando a 4.407 - 45 a mais em relação ao boletim de segunda-feira.

Até o momento, 169.513 belo-horizontinos recuperaram-se da Covid-19 e outros 7.056 seguem em acompanhamento médico.

