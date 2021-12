A taxa de transmissão da Covid-19 em Belo Horizonte voltou a aumentar e segue em nível amarelo de alerta. No boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (27), o índice RT aponta 1,1. Na última sexta (24), o índice estava em 1,03. É a maior marca desde 29 de março, quando a taxa chegou a 1,11.

No fim de março, BH ainda vivia medidas de restrição do funcionamento do comércio, que não podia abrir aos domingos. O Boletim Epidemiológico do dia 29 apontava que apenas 253.660 pessoas haviam recebido a vacina contra a Covid em BH e, destes, só 90.704 foram imunizados com a segunda dose.

O índice RT divulghado nesta segunda (27) aponta que, a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, outras 110 podem ser contaminadas. O ideal é que o número fique abaixo de um.

O boletim atual também traz informações sobre as taxas de ocupação de leitos de UTI e enfermaria exclusivos para a Covid na capital, que estão em 47,5% e 55,4%, respectivamente.

Desde o início da pandemia, BH registrou 294.617 casos de Covid-19 e 7.082 mortes pela doença. Atualmente, 611 casos seguem em acompanhamento médico.

Vacinação

Os dados sobre vacinação em Belo Horizonte não são atualizados desde o dia 10 de dezembro devido a problemas técnicos na base de dados e-SUS do Ministério da Saúde.

A última atualização aponta que 86,4% da população de BH acima de 12 anos já estão com todo o esquema vacinal em dia (segunda dose e dose única, da Janssen).

Leia mais:

Saiba a diferença dos sintomas de Covid-19 e gripe

Unidades da Farmácia de Minas estarão fechadas na sexta, véspera de Ano Novo