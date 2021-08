A taxa de contaminação da Covid-19 se manteve estável a 0,89 em Belo Horizonte, pelo segundo dia consecutivo, nesta quinta-feira (12). Segundo os dados divulgados pela prefeitura, o índice vem caindo de forma gradual desde a última segunda-feira (9), quando esteve a 0,92.

Em contrapartida, outros dois índices de monitoramento da pandemia do novo coronavírus na metrópole sofreram aumento nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foi de 56,3% para 57,4%, e está no alerta amarelo. A ocupação da enfermaria foi de 42,3% para 43,5%, permanecendo no nível verde.

No período de 24 horas, foram registrados nove óbitos e 240 novos casos em BH, contabilizando 6.388 mortes e 264.962 confirmados desde o início da pandemia.

Vacinação

Na capital já foram aplicadas 1.526.565 da primeira dose contra o novo coronavírus, 730.238 da segunda e 58.784 da dose única. A população residente de BH, acima de 18 anos, é de 2.037.913 habitantes.

A imunização por faixa etária chegou ao público de 31 anos nesta quinta (12). O cronograma prevê que as pessoas de 30 serão vacinadas na sexta-feira (13) e as de 29 no sábado (14).

