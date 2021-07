A transmissão do coronavírus voltou a subir em Belo Horizonte nesta segunda-feira (12). O RT chegou a 0,99, o que significa que cada grupo de 100 pessoas transmite a Covid-19 a outras 99.

O boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que a taxa de contágio está bem próxima de 1, e quando o índice passa dessa marca, é um indicativo de que a transmissão está acelerando na capital mineira.

A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva para a Covid-19 saiu de 61,6% na última sexta-feira (9) para 66,5% e permanece no alerta amarelo. Atualmente, das 810 vagas nas redes pública e privada de saúde, 539 estão com pacientes. Já a ocupação das enfermarias subiu de 45,9% para 49,3% no mesmo período.

A capital confirmou, até esta segunda, 246.194 casos de Covid-19. Destes, 235.018 são considerados recuperados e outros 5.209 permanecem em acompanhamento. No total, 5.967 pessoas morreram em decorrência da doença.

Vacinação

Ainda segundo o boletim, 1.236.378 pessoas foram vacinadas com a primeira dose em BH, o que corresponde a 53,04% da população total da cidade. Com as duas doses, 452.704 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 19,40% da população.

E partir desta sexta-feira (16), moradores de Belo Horizonte com 41 anos, completos até 31 de julho, poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No sábado (17) é a vez dos idosos de 60 anos tomarem a segunda dose.