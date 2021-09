Todos os três indicadores de monitoramento de Covid-19 em Belo Horizonte tiveram alta. É o que mostra o boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) nesta terça-feira (31). Mesmo com o aumento, os índices continuam em alerta verde, de atenção.

Segundo o documento, a taxa de transmisão da doença saiu de 0,92 para 0,93. Pelo novo indicador, cada 100 pessoas contaminadas na cidade transmitem o coronavírus para outras 93.

A ocupação de leitos de terapia intensiva aumentou quase dois pontos percentuais e passou de 46,6% para os atuais 48,2%. Já a lotação das enfermarias subiu de 32,8% para 33,1%.

Até agora, a cidade tem 270.808 casos confirmados de Covid-19 e 6.531 mortes provocadas pela doença.

Belo Horizonte já vacinou 1.819.194 moradores com a primeira dose ou dose única da Janssen, o que representa 79,9% do público-alvo da campanha. Já com as duas doses são 917.834 pessoas, o que corresponde a 41,6%.

