A taxa de transmissão do coronavírus, que está em nível de alerta amarelo em Belo Horizonte, voltou a cair nesta segunda-feira (20), após sucessivos aumentos na semana passada.

O índice, que estava em 1,08, chegou a 1,07, segundo informações do boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura. Isso significa que cada grupo de 100 pessoas transmite a Covid-19 a outras 107.

Os demais indicadores da doença na capital permanecem em nível verde, de controle, mas a lotação de leitos de terapia intensiva saltou de 44.9% na sexta-feira (17) para os atuais 49,2%. O índice também se aproxima do alerta amarelo.

Já a ocupação das enfermarias para pacientes com a Covid-19 caiu de 32,1% para 27,3%.

Em Belo Horizonte, 278.370 pessoas já testaram positivo para Covid desde o início da pandemia e 6.661 morreram em decorrência da doença.

Vacinação

No total, 1.939.396 pessoas receberam a primeira dose da vacina na cidade, o que representa 82,3% da população total. Dessas, 1.120.226 completaram o esquema vacinal, com as duas doses ou com a Janssen, de dose única. Isso equivale a 48,6% da população.

A dose de reforço já foi aplicada em 17.681 moradores do município.

Desde a última sexta-feira (17), a PBH passou a informar também o número de residentes de outros municípios que foram vacinados na cidade. Até o momento, são 391.355 pessoas.

Já os moradores acima de 18 anos que já se imunizaram somam 2.037.913.

