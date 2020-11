Pelo terceiro dia seguido, a taxa de transmissão por infectado (RT) da Covid-19 em Belo Horizonte está, nesta quinta-feira (5), em nível de alerta (amarelo). O índice está em 1,02, o que significa expansão do potencial de contaminação do coronavírus.

As informações estão presentes no boletim epidemiológico da Prefeitura de BH (veja aqui).

A onda crescente da taxa RT foi apurada nessa segunda-feira (3). Na última sexta-feira (30), o índice estava em 0,91, mas pulou para 1,01 na segunda, para 1,02 na terça (4) e se manteve nesse patamar nesta quinta. O índice do fim de semana não foi divulgado.

Na prática, quando a taxa RT está abaixo de 1, entende-se que a pandemia está em redução - pois cada pessoa contaminada tem potencial para transmitir para menos de uma pessoa. Já quando o índice está acima de 1, o contágio está crescente. Na taxa atual, de 1,02, cada pessoa contaminada pela Covid pode transmitir para outras 1,02 pessoas.

Dados da doença

O boletim epidemiológico também informou que 16 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas para a doença em Belo Horizonte, totalizando totalizando 1.521 óbitos.

Ao todo, a capital mineira soma 49.038 casos confirmados para a enfermidade causada pelo novo coronavírus. Outros 1.772 pacientes têm o quadro em acompanhamento para a doença. Já 45.745 pessoas se recuperaram da Covid (ou receberam alta ou não tiveram evolução da doença).

Nesta quinta, a regional de BH com o maior número de mortes é a Noroeste, com 197 óbitos. Em seguida, aparecem a região Nordeste, com 184; e a Oeste, com 183. Essa região ainda lidera o número de casos registrados pela doença na cidade: são 722 registros.

Do total de óbitos confirmados para a Covid em BH, 851 são de homens e 670 de mulheres. A maior parte dos falecimentos (82,4%) ocorreu em pessoas acima de 60 anos de idade. Pessoas com idades entre 40 e 59 anos representam 15,3% das mortes.