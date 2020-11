A taxa de transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte, que esteve em nível de alerta ao longo da semana passada, voltou para o nível de controle (verde), de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta segunda-feira (9). O número médio de transmissão por infectado caiu de 1,02 para 0,99 – isso quer dizer que, neste momento, 100 infectados transmitem o vírus para 99 pessoas, em média.

O Rt é um dos três indicadores de monitoramento da epidemia de Covid-19 usados pela prefeitura para tomar decisões sobre a reativação das atividades econômicas. Os outros dois indicadores também estão no nível verde, ou seja, controlados. Confira:

Ainda segundo o boletim desta segunda-feira, Belo Horizonte registrou 49.672 casos confirmados de Covid-19, 386 a mais do que o registrado no último levantamento – de sexta-feira (6). Neste momento, 1.939 pacientes estão em acompanhamento (internação ou isolamento domiciliar).

A cidade contabiliza também 1.528 mortes pela doença, duas a mais do que o balanço apresentado na sexta. Porém, vale lembrar que o DataSUS, sistema de informação do Ministério da Saúde, teve de ser paralisado por causa de ameaças provocadas por hackers há quatro dias. Em todo o país, houve uma queda no registro de óbitos pela doença devido ao problema no sistema.