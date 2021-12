O Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgado nesta sexta-feira (24) mostra que a taxa de transmissão da Covid-19 continua em alta na cidade, com o sinal de alerta em amarelo. Representada pelo índice RT, a taxa passou de 1,01 para 1,03 nas últimas 24 horas.

O novo valor do RT indica que a cada 100 pessoas infectadas pelo coronavírus, há risco de outras 103 se contaminarem.

Já as taxas de ocupação de leitos exclusivos para pacientes com Covid não apresentou alteração entre essa quinta (23) e a véspera de Natal. As vagas ocupadas nas enfermarias seguem em 49,6% , representando o nível verde de alerta. E os leitos de UTI destinados a pacientes com coronavírus continuam com 52,5% de ocupação, em nível amarelo de alerta.

Infecções e imunização

Até o momento, BH registra 294.565 casos confirmados da doença, com 614 em acompanhamento. O número de pacientes recuperados chega a 286.869 e as mortes estão em 7.082.

Em relação à imunização da população da capital, o boletim da PBH aponta que 86,4% das pessos acima de 12 anos já estão com todo o esquema vacinal em dia (segunda dose e dose única, da Janssen).

Foram aplicadas na cidade 2.141.171 primeiras doses, 1.925.522 segundas doses, 60.898 doses únicas e 364.549 doses de reforço.

