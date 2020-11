A taxa de transmissão do novo coronavírus continua em nível de alerta em Belo Horizonte. De acordo com o boletim divulgado pela prefeitura nesta quarta-feira (25), o número médio de transmissão por infectado (Rt) está em 1,08 – isso quer dizer que 100 pacientes transmitem para 108 pessoas, em média.

Como o Rt está acima de 1,00 desde o dia 3 de novembro (com exceção do dia 9, quando mediu-se 0,99), houve um aumento no número de casos confirmados na cidade e, consequentemente, na internação de pacientes. Neste momento, há 299 pessoas internadas em UTIs por causa da Covid e 653 em leitos de enfermaria, levando em conta redes pública e particular.

No dia 3 de novembro, havia na capital mineira 224 internados em UTIs por causa da Covid e 470 em leitos de enfermaria (contando redes pública e particular). Ou seja, houve um aumento de 33,4% na ocupação das UTIs e 38,9% nos leitos de enfermaria.

Segundo a prefeitura, observando a capacidade potencial de atendimento a pacientes com o novo coronavírus na capital, a taxa de ocupação das UTIs é de 40,4% e de enfermarias, 38,1%. Como essas taxas estão abaixo de 50%, ainda são consideradas controladas.

Uma boa mostra de como a epidemia vem crescendo ao longo do mês de novembro é o gráfico da incidência da doença na capital. Neste momento, são registrados 92,2 casos para cada 100 mil habitantes.



Confira:

De acordo com o boletim, Belo Horizonte registrou 53.337 casos confirmados, sendo que 2.506 deles se referem a pacientes ainda em acompanhamento (internação e isolamento domiciliar).

A cidade também registra 1.625 mortes por Covid, sendo que 42 delas são referentes a pessoas sem comorbidades e com idade inferior a 60 anos.