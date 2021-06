O número médio de transmissão por infectado (RT), que mede a circulação do novo coronavírus em Belo Horizonte, se manteve em 0,94 pelo segundo dia consecutivo, mostra o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (8).

O RT está em alerta verde, abaixo de 1, e significa que cada grupo de 100 pessoas transmite a Covid-19 a outras 94.

A ocupação de leitos de terapia intensiva para pacientes com a doença também subiu e alcançou 76,6% nesta terça, ante 75,7% do dia anterior. O índice permanece no nível de alerta vermelho, o mais crítico. BH tem, no momento, 1.045 leitos de UTI - redes SUS e particular - e 800 pessoas internadas.

Já a ocupação de leitos de enfermaria registrou uma ligeira queda, de 62,2% para 61,6%, seguindo em nível amarelo.

A capital mineira confirmou 215.897 casos de Covid-19. Destes, 203.276 são considerados recuperados e 7.378 permanecem em acompanhamento. No total, 5.243 pessoas morreram em decorrência da doença.

Segundo o boletim, 909.135 pessoas foram vacinadas com a primeira dose no município, o que corresponde a 44,6% da população da cidade. Com as duas doses, 403.963 pessoas foram imunizadas, o equivalente a 19,8%.