Um carro ficou preso na guarita de uma empresa após o motorista capotar o veículo e bater contra a estrutura na manhã deste sábado (1º), em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por volta das 8h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o taxistas, de 33 anos, que sofreu o acidente na rua Eduardo Brandão, próximo ao número 435, no Bairro Santa Paula.

Segundo a corporação, a pricípio, as informações eram de que a vítima estava presa às ferragens, mas, ao chegarem no local, os militares verificaram que o motorista estava apenas retido no interior do carro. Ele estava consciente e orientado.

O taxista estava sozinho no momento da batida e as causas do acidente ainda serão esclarecidas.