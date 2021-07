Trecho da BR-381/262 entre Minas Gerais e Espírito Santo teve autorização do Tribunal de Contas da União para ser leiloado. A previsão é que o edital com as normas do processo seja publicado ainda neste semestre pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O projeto de concessão permite exploração da infraestrutura com contrapartida de prestação de serviço público. A concessionária se comprometerá com a recuperação, operação, manutenção, conservação, monitoração e implantação de melhorias.

A medida prevê o investimento de R$ 7,17 bilhões no trecho de 686,10 km, somando a BR-381, de Belo Horizonte a Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e a BR-262, entre João Monlevade, região Central de Minas, e Viana, no Espírito Santo.

Estão previstos a geração de quase 110 mil empregos, diretos e indiretos. Segundo o Ministério da Infraestrutura, a licitação deve ocorrer entre outubro e novembro deste ano.

