Nos próximos dias os mineiros com sintomas do novo coronavírus vão poder ser atendidos por médicos por meio do aparelho celular. A novidade foi anunciada pelo governador Romeu Zema (Novo), que nesta sexta-feira (8) informou que o Estado vai lançar o aplicativo Saúde Digital MG.

Com a teleconsulta, o governo pretende diminuir a exposição da população ao vírus, já que as idas às unidades de saúde serão menores e, também, evitar a superlotação de postos e hospitais. Secretário de Saúde do Estado, Carlos Eduardo Amaral reforça que, com o app, será possível "democratizar a assistência médica".

O recurso poderá ser utilizado por todos os mineiros, seja da capital ou do interior. Além disso, a consulta não terá custo. O atendimento será feito por profissionais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Além de médicos e enfermeiros que farão a triagem, pelo app o paciente também terá apoio psicológico.

A SES não detalhou quando a tecnologia começará a funcionar. Por enquanto, o aplicativo ainda não está disponível para download nas lojas de apps.

Guerra contra o corona

A iniciativa de implementar a teleconsulta, segundo Zema, é mais uma ação do Estado na guerra contra o novo coronavírus. O chefe do executivo estadual garantiu que o governo está seguindo critérios rigorosos para garantir a telemedicina. "O interessado agenda através do aplicativo e é atendido por um profissional de saúde devidamente qualificado. Dependendo do prognóstico pode ser encaminhado para uma consulta presencial", explicou.

Amaral ressaltou que, além de diminuir o deslocamento dos pacientes e desafogar as unidades de saúde, o aplicativo será importante pois vai atingir todo o Estado. "Vai permitir que as pessoas que tenham sintomas possam ter acesso a profissionais de saúde e façam uma triagem adequada se tem Covid".

Até o momento, Minas tem 111 mortes e quase três mil infectados pelo novo coronavírus. Durante a coletiva, Zema lamentou os óbitos e se disse "extremamente sentido". Mas destacou que Minas está em boa situação se comparado com outros estados. "A nossa situação ainda é segura. Apenas 6% dos leitos de UTI estão com pacientes de coronavírus", destacou.

Confinamento e lockdown

O secretário de saúde destacou que os bons números devem-se, também, ao isolamento social. Por isso, ele clamou para que a população permaneça em casa no Dia das Mães, data que será celebrada no próximo domingo (10). "Protejam suas mães e seus pais", falou ao pedir para os filhos tenham bom senso de evitar aglomerações, viagens e contatos direto com os pais.

Quem também esteve na coletiva foi o secretário de governo Igor Eto, que descartou, neste momento, o chamado lockdown (bloqueio total e obrigatório), em cidades mineiras. "O momento é de conscientização dos mineiros, e a verdade é que Minas vem fazendo um ótimo trabalho. (...) Mas todos os nossos dados são revisados diariamente e toda medida será tomada se assim for necessário", disse.

