Telemonitoramento diário para acompanhar pacientes isolados com suspeita do novo coronavírus e consulta online. Esses são alguns dos serviços que a Unimed BH lançou nesta quinta-feira (19) para atender os clientes com sintomas da Covid-19. Além disso, as visitas aos hospitais da rede também serão restringidas para diminuir o risco de infecção.

Enquanto a pandemia tiver instalada em Minas, menores de 14 anos e maiores de 65 serão proibidos de entrar nas unidades de saúde. As demais visitas serão limitadas a uma com duração máxima de uma hora. Quem tiver feito viagem recente ao exterior também fica com acesso impedido.

A Unimed também informou que vai suspender as cirurgias, sendo priorizadas apenas as cirurgias de emergência. Para dar conta de atender a demanda, aproximadamente 200 profissionais da área da saúde devem ser contratados.

Funcionamento

Ao divulgar o pacote de ações, o plano de saúde explicou como funcionará a consulta online. O paciente deve entrar neste site, responder algumas perguntas e, em seguida, será direcionado para o agendamento. Inicialmente, o serviço está disponível das 8h às 20h.

Já os pacientes em isolamento com sintomas da doença serão acompanhados por 14 dias, por meio de telemonitoramento, por uma equipe especializada. Em caso de piora dos sintomas, os profissionais orientam sobre o melhor percurso assistencial.

