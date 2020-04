Um bar localizado no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, pegou fogo na tarde desta terça-feira (28). Não há registro de vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início no telhado de palha e madeira do local, onde funcionam os estabelecimentos 'Corona Bar' e 'BH Praia', após faíscas de um aparelho de solda terem caído na estrutura. Como o material do telhado é combustível, o fogo se alastrou rapidamente no local.

Os militares que atenderam a ocorrência utilizaram cerca de 2500 litros de água para controlar as chamas. Segundo os agentes, foi necessário cortar os troncos e caibros do telhado para evitar que o incêndio recomeçasse. O fato foi registrado na rua Moises Kalil, 209.