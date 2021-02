O comércio eletrônico no Brasil só contabiliza bons resultados. A pandemia da Covid-19 mudou a forma dos brasileiros comprarem produtos e serviços. O isolamento social impulsionou as compras on-line, o número de pedidos entre abril e junho de 2020 cresceu 70% e 7,3 milhões de brasileiros fizeram suas primeiras compras on-line, segundo pesquisa da Ebit/Nielsen.

Muitos lojistas e prestadores de serviço precisaram migrar para o mercado digital para não perder clientes e vendas. Mas o atendimento do e-commerce é bem diferente da loja física. É preciso entender as necessidades e o próprio comportamento dos clientes, muitos querem um tratamento personalizado, mais atencioso e humanizado.

O especialista em estratégia de negócios, professor e coordenador do Núcleo de Extensão das Faculdades Kennedy e Promove, Kleber Lorenzini, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre o comportamento do consumidor digital, nesta quinta-feira (4), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.