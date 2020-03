Belo Horizonte amanheceu mais fria neste domingo (22). O começo do outono, na sexta-feira, e as chuvas registradas nos últimos dias, aliados à frente fria que entrou no litoral Sudeste, fizeram com que a temperatura entrasse em declínio.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima na capital deve chegar a 12ºC na terça-feira (24). A previsão em BH, para este domingo, é de céu nublado com pancadas de chuva. Mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Para o Estado, a previsão também é de aumento da nebulosidade e ocorrência de pancadas de chuva em grande parte de Minas Gerais. "Especialmente, no Leste e Norte mineiros, há risco de chuva localmente forte que pode, inclusive, acarretar em transtornos à população. O ar mais frio que segue na retaguarda da frente fria contribuirá para o declínio das temperaturas, sobretudo no Sul, Centro e Zona da Mata mineira", indica o boletim do Inmet.