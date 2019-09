O fim de semana terá clima mais ameno em Belo Horizonte. Se nos últimos dias a cidade bateu recordes de calor, com termômetros ultrapassando a casa dos 36ºC, a tendência para este sábado (14) é de média de 30ºC. O refresco, mesmo que leve, tem motivo: uma massa de ar frio que avança pelo oceano e provoca ventos na capital mineira.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada neste sábado foi de 18ºC. Apesar da temperatura um pouco mais baixa, a umidade relativa do ar permanece fora dos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de 60%, girando em torno de 30% na cidade. No domingo (15), as temperaturas devem ficar entre 17ºC e 30ºC, com céu claro a parcialmente nublado.



Não há previsão de chuva para BH até, pelo menos, segunda-feira (16). "A partir de terça-feira (17), a temperatura volta a subir e pode chegar aos 34ºC", acrescentou o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.



No interior do Estado, o primeiro dia do fim de semana também será de calor, sobretudo nas regiões Norte e Noroeste. A maior temperatura deverá ser registrada em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, onde os termômetros devem registrar 41ºC ainda neste sábado.

