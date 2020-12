Os termômetros vão passar dos 30ºC nesta semana em Belo Horizonte. Na tarde desta terça-feira (15), a previsão é a de que a temperatura chegue a 32ºC. Durante a madrugada, a mínima foi de 18°C. Há previsão de chuva a partir de quinta-feira (17).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com Claudemir Félix, especialista do Inmet, a temperatura se mantém nesta quarta (16) e sobe um pouco na quinta, com variação entre 19°C e 33°C na capital, que terá céu com poucas nuvens.

"Surge a possibilidade de chuva no período da tarde, com céu entre parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na sexta e no sábado", explicou o meteorologista.

Segundo ele, ainda não é possível saber se serão tempestades. "É necessário aguardar até quinta, pelo menos".

Na sexta, os termômetros caem um pouco e devem marcar máxima de 30°C. Já no sábado, máxima de 28°C.