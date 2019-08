Hora de guardar novamente os casacos, pelo menos pelo fim de semana. A previsão do tempo para Belo Horizonte neste sábado (10) e domingo (11) é de céu claro, poucas nuvens e temperaturas mais altas, com máxima prevista de 30°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com Cleber Souza, meteorologista do instituto, uma massa de ar seco predomina sobre todo o Estado e não deixa que nenhum sistema se aproxime, mantendo o tempo estável por todo o fim de semana, sem previsão de mudanças nas próximas 72 horas. "Mesmo assim, a mínima deve permanecer em 15°C no início da manhã e à noite", completou.

Além do calor, belo-horizontinos e mineiros do interior devem ficar atentos aos índices de umidade relativa do ar, que devem chegar a 25% durante as tardes no fim de semana. O índice considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é de 60%, por isso, é importante que moradores de locais onde a umidade esteja mais baixa tomem cuidados.

A Defesa Civil de Belo Horizonte ainda emitiu um alerta de baixa umidade válido até 18h de segunda-feira (12) e recomendou cuidados:

Recomendações da Defesa Civil:

- Hidrate-se durante o dia;

- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

- Evite frituras;

- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;

- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).