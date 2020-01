Dia quente e com umidade em queda. Essa é a previsão meteorológica para esta quinta-feira (9) em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura deve chegar aos 31°C, com pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. No domingo, a máxima ficará em torno dos 35°C.

Conforme a previsão, o céu parcialmente nublado não diminui o calor. No período vespertino, a chuva deve vir acompanhada de trovoadas e rajadas de vento ocasionais. A umidade relativa mínima do ar fica em 50%. Nesta madrugada, a mínima ficou em 20°C.

Próximos dias

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura está em ascenção na capital. Nesta sexta-feira (10), a previsão é de variação entre 19°C e 32°C, com tempo entre parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No sábado (11), a máxima pode chegar aos 34°C e, no domingo (12), aos 35°C.