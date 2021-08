Belo Horizonte deve registrar queda nas temperaturas mínima e máxima no fim desta semana, com a umidade relativa do ar entre 25% e 30%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até quarta-feira (18), a mínima na capital deve se manter nos 15ºC e a máxima próxima dos 30ºC. A partir de quinta, a temperatura mínima atinge 11ºC e a máxima fica na casa dos 27ºC até o fim da semana. Ainda segundo o Instituto, a poluição somada à pouca umidade pode causar baixa visibilidade e amarelidão no horizonte.

Frio na capital, calorão no interior

Se BH deve viver dias menos quentes nesta semana, as regiões Oeste e Triângulo podem registrar até 35ºC no mesmo período. Isso porque, segundo o Inmet, uma massa de ar quente deve vir para a região junto com quedas bruscas na umidade do ar (até12%).

O órgão destaca ainda o risco de incêndios florestais e problemas para a saúde, com efeitos como ressecamento na pele, olhos, boca e nariz.

De acordo com o Coordenador do Inmet, Lisandro Gemiacki, as alterações no tempo são normais do inverno, que inclui alta amplitude térmica. “Estamos nessa configuração clássica de fim do inverno. Pode parecer estranho, mas até mesmo a massa de ar quente e o tempo seco são comuns por enquanto”, ele conta. O órgão não tem previsão de grandes quantidades de chuva para os próximos dias.

