O friozinho sentido especialmente nas manhãs e noites de Belo Horizonte deverá se acentuar no próximo fim de semana, quando os termômetros marcarão entre 9 e 10 graus.

De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a queda na temperatura começará na sexta-feira (2), com a chegada de uma massa de ar frio vinda da região Sul do país.

"É típico do período de inverno, em que o amanhecer e o anoitecer têm temperaturas mais baixas, principalmente em pontos elevados da cidade, como nos bairros Mangabeiras, Buritis e Belvedere", assinala.

Neste sábado (26), a mínima foi de 12,8 graus, na estação Cercadinho, localizada no bairro Olhos d'Água. Na estação da Pampulha foi de 13,3 graus, enquanto que em Santo Agostinho foi de 14,5.

"A temperatura se manterá estável, de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas", registra Azevedo.

Devido à crise hídrica, com os reservatórios em nível de armazenamento muito baixo, a estiagem é um motivo extra de preocupação, já que não há perpsectiva de chuvas em Minas Gerais.

"A volta da chuva só deverá acontecer em outubro. Estamos num período mais seco, em que as chuvas serão ocasionais, insuficientes para elevar o nível dos reservatórios", observa.