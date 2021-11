Uma tempestade pode atingir Belo Horizonte e a região metropolitana durante este sábado (27). Conforme alertou a Defesa Civil, a previsão indica ocorrência de fortes chuvas de cerca de 70 mm, que podem ser acompanhadas de rajadas de vento, raios e granizo.

Segundo o órgão, a precipitação deve ser provocada pelo avanço de uma frente fria, que pode alterar as condições atmosféricas da Grande BH de forma significativa. Por isso, é preciso ficar atento e redobrar a atenção.

Para amanhã, a temperatura na capital mineira deve variar entre 18°C e 25°C, com umidade relativa do ar entre 75% e 100%. Já nesta sexta (26), a previsão indica céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e à noite. A mínima para hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, foi de 16°C, com máxima prevista para 31°C.

Veja as recomendações para o período chuvoso:

Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

