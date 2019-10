A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na tarde desta terça-feira (29), um alerta para a possibilidade de chuva de granizo em BH. A previsão é de que as pedras de gelo caiam até 17h15. Além do órgão de BH, a Defesa Civil de Minas Gerais também emitiu alerta de granizo, tempestade, chuva forte e vendaval para Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e região, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O órgão ainda informou que registrou precipitações nas regiões Noroeste, Centro-Sul, Oeste Leste e Nordeste da capital. Noroeste e Centro-sul são os locais onde a ocorrência é mais forte, seguida das próximas, onde a intensidade não passa de moderada. Relatos apontam, no entanto, que na Oeste já choveu granizo. Até o momento, só não chove na Pampulha e em Venda Nova.

A recomendação da Defesa Civil é que os moradores tomem cuidados e se protejam contra eventuais incidentes causados tanto pela chuva quanto pelo granizo. Um alerta de tempestades com ventos de até 50 km/h está em vigor para toda a cidade até 8h desta quarta-feira (30).

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Trânsito

A BHTrans empenhou equipes para ajudar na operação do trânsito na região da Savassi, Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (29). Em uma postagem no Twitter, a autarquia informou que a há semáforos apagados e falta de energia no local.