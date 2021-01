A circulação de veículos pela MG-448, na região de Santa Bárbara do Tugúrio, na Zona da Mata mineira, está interrompida desde a madrugada de terça-feira (12), após uma tempestade que causou enchente e acabou levando a ponte sobre o córrego do Sapateiro.

De acordo com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), o ponto, na altura do km 27, está devidamente sinalizado com faixas e técnicos do órgão trabalham no local para avaliar uma solução para o problema.

Conforme o DER, a opção de tráfego para quem se desloca de Ubá para Belo Horizonte é seguir sentido Rio Pomba, pela CMG-265, acessar a MG-133, sentido Coronel Pacheco, pegar a MG-353, sentido Juiz de Fora, seguir até o km 66 e acessar a AMG-3085 até o entroncamento com a BR-040.

O trecho interrompido liga o entroncamento com a CMG-265 / MG-452 (para Paiva) ao entroncamento da BR-040 (para Barbacena). Segundo o DER, a liberação da via será nos próximos dias.

"Enviamos uma equipe para o local logo que soubemos da ocorrência e esperamos que nos próximos dias consigamos recompor o aterro e liberar o tráfego", afirmou o coordenador regional do DER-MG, em Ubá, José Eduardo Duarte.

Ainda devido às chuvas, uma barreira caiu no km 25 da MG-448, obstruindo as duas pistas de rolamento. A situação foi resolvida pela equipe do DER-MG e a pista foi liberada nos dois sentidos.