O fim de semana em Belo Horizonte deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas podem atingir até 30ºC.

Nesta sexta-feira (12), a previsão indica céu com muitas nuvens e possibilidade de precipitação ao longo de todo o dia. A mínima é de 17ºC e a máxima de 27ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 95%.

No sábado (13), o cenário deve ser parecido: tempo fechado com expectativa de chuva. Os termômetros podem registrar entre 17ºC e 28ºC, enquanto a umidade tende a girar entre 60% e 100%.

Já no domingo (14), o céu pode permanecer com muitas nuvens e há chances de chover ao longo do dia. A temperatura deve variar entre 18ºC e 30ºC. A umidade pode ficar entre 60% e 95%.

Alerta de risco geológico

Na última terça-feira (9), a Defesa Civil divulgou um comunicado alertando sobre o alto risco geológico até este sábado em virtude das chuvas. Os moradores da capital mineira devem ficar atentos ao grau de saturação do solo e nos sinais construtivos.

Os principais sinais de que deslizamentos podem acontecer são trincas nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco e inclinação de poste ou árvores.

Veja as recomendações:⠀⠀⠀

- Coloque calha no telhado da sua casa

- Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

- Não jogue lixo ou entulho na encosta

- Não despeje esgoto nos barrancos

- Não faça queimadas

