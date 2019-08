Os moradores de Belo Horizonte que estão sofrendo com o tempo seco e com as altas temperaturas, principalmente no período da tarde, podem ter um alívio esta semana. A previsão é de chuviscos nesta sexta-feira (23) e também no fim de semana. "Não chega a ser chuva pois o volume pode ser inferior a 5 milímetros", explica o meteorologista Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologista (Inmet). Segundo ele, BH tem mais de 70 dias sem registro de chuva.

Mas apesar de fraca e isolada, a garoa será suficiente para amenizar a secura registrada nos últimos dias na capital mineira. Nesta semana, a umidade relativa do ar chegou a 30%, sendo que o índice ideal recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Além do chuvisco, a previsão também é de queda nos termômetros. Enquanto na segunda-feira (19) BH teve a temperatura mais alta do inverno com 30,7ºC, a partir de sexta a temperatura máxima não deve ultrapassar os 24ºC. "E a mínima no fim de semana deve ser de 12ºC", informou Souza.

Segundo o especialista, a mudança no tempo ocorrerá por causa da chegada de uma frente fria que está no litoral do Espírito Santo. "Ventos oceânicos vão jogar mais umidade em BH. Por isso, pode ocorrer chuviscos e declínio da temperatura a partir de sexta-feira", disse o meteorologista.

