Depois de quase duas semanas com o tempo sempre nublado e pancadas de chuvas isoladas em Belo Horizonte, esta terça-feira (26) tem o céu claro e não há possibilidades de chuvas. Além disso, a umidade do ar caiu bastante em comparação com os últimos dias e chega aos 40% nesta tarde. A temperatura mínima registrada foi de 15°C e a máxima prevista é de 29°C.

Mas o tempo seco e o céu claro só devem durar até esta quarta (27). Na quinta-feira (28) a previsão já é de muita chuva na capital mineira, assim como nos próximos dias. Segundo o meteorologista Cléber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), houve um atraso no período chuvoso deste ano, que deveria começar em outubro, porém, se iniciou somente em meados deste mês.

Apesar de o tempo ter se mantido nublado a parcialmente nublado, com chuvas em quase todos os dias desde o último dia 14, segundo o meteorologista, houve esta "trégua" nesta terça e quarta por causa de uma massa de ar seco sobre a região Sudeste do Estado. No entanto, a partir de quinta ela dá lugar a uma frente fria que deve favorecer a formação de nuvens e, consequentemente, de muita água em BH. A previsão é de chuvas fortes a partir deste dia.

