A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, nesta segunda-feira (9), informando que o índice de umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30% nos próximos dias. Níveis tão baixos colocam a cidade em estado de atenção com relação a secura. Conforme o órgão, o tempo extremamente seco deve durar, pelo menos, até as 18h de sexta-feira (13).

"A intensificação de uma massa de ar seco pode deixar o índice de umidade relativa do ar abaixo dos 30%", alertou a pasta, em mensagens enviadas para a população. Para se ter noção da secura, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda níveis de umidade acima de 60% para manutenção da saúde humana.

E, por enquanto, não há previsão de chuvas para aliviar o tempo seco. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) descartou a possibilidade de chuva na capital mineira no decorrer desta semana. Conforme o instituto, a capital ainda enfrentará altas temperaturas.

Nesta segunda, a mínima foi de 13ºC durante a madrugada e a máxima deve atingir os 30ºC. Até quinta-feira (12), os termômetros vão ficar ainda mais elevados. Na terça-feira (10) marcará 33ºC, e na quarta (11) e quinta (12) atingirá os 34ºC.

Durante todo o período, a mínima será de 17ºC e o céu ficará claro com névoa seca, informou o Inmet.

Cuidados

Para minimizar os efeitos do tempo seco é importante dormir em ambientes bem arejados e umedecidos, com toalhas molhadas ou umidificador de ar. Recomenda-se, ainda, evitar banhos quentes, que ressecam a pele, e o uso de ar-condicionado, porque ele retira umidade do ambiente.

Deve-se fazer uso constante de hidratantes, de manteiga de cacau para aliviar o ressecamento dos lábios, e lavar os olhos e narinas com soro fisiológico.

A Defesa Civil aconselha também evitar atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h, além de não praticar exercícios físicos entre as 11h e as 15h. Deve-se, ainda, fugir de ambientes muito movimentados, que concentram maior quantidade de poluentes. Além disso, é recomendado a ingestão de muito líquido, principalmente água, água de coco e sucos naturais durante o dia.

O tempo seco também aumenta o risco de incêndios em matas. Com isso, a orientação é para não se fazer fogueiras nas proximidades de matas e florestas. Os motoristas que trafegarem por regiões sujeitas a incêndios deverão ter atenção redobrada devido à visibilidade reduzida pela fumaça, e em hipótese nenhuma, jogar pontas de cigarros para fora dos veículos.