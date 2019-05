Belo Horizonte pode entrar em estado de atenção nesta semana por causa por causa do tempo seco provocado pela baixa umidade relativa do ar. O índice esperado para esta segunda-feira (27) é de 35%, sendo que o ideal recomendável pela Organização Mundial de Saúde (OMS) é de 60%.

Apesar de baixo, nos próximos dias a umidade deve despencar ainda mais e atingir o nível de 30%, o que representa estado de atenção. Conforme o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais está sob influência de uma massa de ar seco, o que explica a secura, principalmente nos períodos da tarde.

"Esse índice tão baixo pode provocar problemas respiratórios", alertou o especialista. Por isso, a Defesa Civil desaconselha a prática de atividades físicas entre 10h e 17h. Além disso, é recomendável umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água.

A hidratação deve ser reforçada com a ingestão de bastante líquido, especialmente em crianças e idosos. Sempre que possível, também é indicado permanecer em locais protegidos do sol. Caso não consiga, o belo-horizontino pode fazer uso de sombrinha ou guarda-chuva.

Confira todas as recomendações:

Beba muita água por dia, água de coco e sucos naturais, para evitar a desidratação;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10h e 17h;

Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

Previsão do tempo

De acordo com o meteorologista Cleber de Souza, BH não deve registrar chuva no decorrer da semana. Os termômetros vão oscilar entre 17ºC e 28ºC. "O período será de clima típico do verão, com noites frias e dias quentes", informou.

Em algumas regiões de Minas, como Triângulo Norte e Noroeste, a secura deve ser ainda mais preocupante. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode chegar a 20%, o que representa alerta para a OMS.

Geada no Sul

Já o Sul de Minas teve geada e recorde de frio nesta segunda-feira. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, os termômetros ficaram abaixo de zero. Durante a madrugada, a temperatura foi de -0,5ºC, a mais baixa de todo o ano no Estado.

Maria da Fé também teve geada e frio intenso. Lá, a temperatura nas primeiras horas do dia foi de 3ºC. Segundo Cleber de Souza, na terça-feira (28) a previsão também é de tempo gelado no Sul do Estado, com termômetros marcando 1ºC e possibilidade de geada em pontos isolados.

"Mas a tendência a partir de hoje é de enfraquecimento do frio e elevação da temperatura por causa de uma massa de ar seca e quente que atua no Estado", explicou.